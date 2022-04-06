Совет Церквей Украины призвал все страны признать зверства армии РФ геноцидом

Украинские церкви осудили зверства оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций Украины сделал заявление о войне России против Украины. Текст опубликован на сайте Министерства культуры. В нем говорится о геноциде украинского народа, совершенном российскими войсками в Киевской области.

"Вся Украина и весь мир ужаснулись многочисленными фактами тех издевательств и бесчеловечной жестокости, которые российские солдаты совершали по отношению к невинным мирным людям в захваченных городах Киевской области. Месяц временной оккупации российскими войсками Бучи, Ирпеня, Гостомеля и окрестных поселков привел не только к масштабным разрушениям прекрасных новых жилых кварталов, детских площадок, больниц и других социальных учреждений, но и к тотальному уничтожению мирного населения этого региона", — говорится в заявлении.

Во ВСЦиРО напомнили, что в освобожденной от российских оккупантов Буче были найдены тела застреленных в голову людей со связанными руками. Есть доказательства насилия российских солдат над украинскими женщинами и даже детьми, которые после коллективных изнасилований, в том числе на глазах у родных, были расстреляны и брошены в братских могилах или просто на улице. Сотни, а возможно, даже тысячи украинцев за несколько недель российской оккупации были замучены и убиты.

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В заявлении говорится, что все эти ужасные преставления являются свидетельством полного искажения мировоззрения и моральной деградации российского общества. Это говорит в пользу всеобъемлющих санкций против российской экономики во всех ее секторах. Также ВСЦиРО призывает мировых лидеров, НАТО и ЕС предоставить Украине все необходимое оружие для победы над РФ, включая средства ПВО, самолеты-истребители, летальное наступательное оружие, танки и противокорабельные ракеты.

"Это не украинский кризис, это даже не война россии против Украины – это война человечности, моральных ценностей, добродетели с концентрированным злом, что имеет сатанинскую фашистскую природу. Культ войны и шовинизм уже десятки лет прославляются в русском обществе, которое поклонялось войне, построило ей храм в Москве и с лозунгом "Можем повторить" оправдывает новые жертвоприношения своему кровавому идолу", — заявляют в Совете.

Церкви и религиозные организации призвали признать зверства РФ геноцидом украинцев.

"Каждое государство в мире должно признать геноцид украинского народа во время российского вторжения в 2022 году и осудить идеологию "русского мира" как оправдывающую геноцид народов и уничтожение целых государств", — подчеркивается в заявлении.

Бучанская резня