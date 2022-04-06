Рада Церков України закликала всі країни визнати звірства армії РФ геноцидом

Українські церкви засудили звірства окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій України зробила заяву про війну Росії проти України. Текст опубліковано на сайті Міністерства культури. У ньому йдеться про геноцид українського народу, скоєний російськими військами у Київській області.

"Вся Україна та весь світ жахнувся від численних фактів тих знущань і нелюдської жорстокості, які російські солдати вчиняли по відношенню до невинних мирних людей у захоплених містах Київської області. Місяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руйнувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень та інших соціальних закладів, але й до тотального знищення мирного населення цього регіону", – йдеться у заяві.

У ВРЦіРО нагадали, що у звільненій від російських окупантів Бучі було знайдено тіла застрелених у голову людей зі зв'язаними руками. Є докази насильства російських солдатів над українськими жінками та навіть дітьми, які після колективних зґвалтувань, у тому числі на очах у рідних, були розстріляні та кинуті у братських могилах чи просто на вулиці. Сотні, а можливо, навіть тисячі українців за кілька тижнів російської окупації були закатовані та вбиті.

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У заяві йдеться, що всі ці жахливі вчинки є свідченням повного спотворення світогляду та моральної деградації російського суспільства. Це говорить на користь всеосяжних санкцій проти російської економіки у всіх її секторах. Також ВРЦіРО закликає світових лідерів, НАТО та ЄС надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над РФ, включаючи засоби ППО, літаки-винищувачі, летальну наступальну зброю, танки та протикорабельні ракети.

"Це не є "українська криза", це навіть не "війна росії проти України" – це війна людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу. Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом "Можемо повторити" виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу", — заявляють у Раді.

Церкви та релігійні організації закликали визнати звірства РФ геноцидом українців.

"Кожна держава в світі має визнати геноцид українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію "Русского міра" як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав", — наголошується в заяві.

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