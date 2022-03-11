Совет ЕС предложил Еврокомиссии предоставить выводы по заявке Украины в Евросоюз

Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Совет Европейского Союза предложил Еврокомиссии предоставить свои выводы относительно заявления Украины на членство в ЕС.

Об этом говорится на сайт Европейской комиссии.

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Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

"Совет действовал быстро и предложил комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании по европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", — говорится в сообщении.

Украина будет членом Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС. При этом она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, в том числе по ускоренной программе.