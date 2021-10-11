Создал целую армию ботов: украинский хакер работал на российскую компанию

Хакер совершал DDoS- и спам-атаки и взламывал сайты. Коллаж: "Сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила хакера, создавшего "армию ботов" более чем на 100 тыс. учетных записей для взлома сайтов и DDoS атак.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом",– говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе выяснили, что мужчина является представителем российской электронной системы онлайн-платежей Webmoney, на которую распространяются санкции СНБО. Злоумышленник находил заказчиков на закрытых форумах и в Telegram-чатах

"Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, используемые для проведения транзакций",– говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование с доказательствами преступлений. Сейчас организатору сети ботов готовится подозрение по:

ч. 2 ст. 361-1 – создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт;

ст. 363-1 – препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи.

Хотел сжечь Генконсульство и устроить теракты на Закарпатье

СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатской области. Злоумышленники планировали поджечь Генконсульство соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.

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Злоумышленники хотели дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать Украину на международной арене.

"Сейчас установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ", – информирует украинская спецслужба.

СБУ направила материалы уголовного производства в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.

Чем занимался агент РФ?

По данным следствия, организатором преступления стал уроженец Луганской области. Его завербовали представители спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

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По заданию своих "кураторов" агент планировал:

поджог зарубежного дипломатического учреждения;

поджог несколько автомобилей с иностранной регистрацией;

повредить исторический памятник на территории Закарпатья;

подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тысяч долларов.

Среди других "задач" иностранного агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.

Агентом РФ оказался житель Луганской области. Фото: СБУ

Наказание для злоумышленников

Сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников.

Следователи органов безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта. За это можно получить до 15 лет тюрьмы.