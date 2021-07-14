"Спасибо тебе, правильный человек!" Украинцы благодарят Авакова (фото)

Подавшему в отставку главе МВД прежде всего благодарны за тяжелый труд, что брал на себя ответственность и не шел на поводу у пророссийских сил

Министр внутренних дел Арсен Аваков во вторник неожиданно подал в отставку, президент уже даже предложил кандидата на его должность. Разумеется такое событие вызвало лавину комментариев, как в соцсетях, так и в СМИ. И несмотря на то, что отношение к главе МВД в Украине неоднозначное, многие благодарили его, в частности "за 7 лет тяжелой работы" и за то, что брал на себя ответственность.

Мы собрали реакции политиков и не только на отставку Арсена Авакова.

Так, благодарен и считает подавшего в отставку министра внутренних дел "правильным человеком" мэр Днепра Борис Филатов.

"Спасибо за все. За 2014 год и добробаты. За 7 лет тяжелой работы. За то, что не впутывали Нацполицию в грязные игры и политически мотивированные уголовные дела", – в частности пишет он.

Следует отметить, что большинство комментаторов присоединились к словам мэра под его постом, а многие переживали "что будет дальше".

"Правильным человеком" считает Арсена Авакова и бизнесмен и политик Геннадий Корбан.

Благодарен своему начальнику и глава Департамента коммуникаций в МВС Артем Шевченко.

"С ним всегда было интересно, динамично и драйвово. Он любит государственные коммуникации, чувствует их вес в современное мегаинформационное время, исповедует открытость и понимание потребностей журналистов", – написал он.

Положительное мнение об Авакове высказал в СМИ и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также назвал главу МВД "правильным человеком" в колонке на "Обозревателе".

"Он работал. Много. Часто брал на себя ответственность, которую должны были брать другие. Часто брал на себя вину за несделанное или сделанное неправильно, потому что юное государство нередко ошибалось. Но главное, в ключевые моменты, когда нужно было сделать единственно правильный выбор, Аваков делал именно этот выбор", – уверен он.

Комплиментарно высказался и советник главы МВД Зорян Шкиряк. По его словам, он намерен уйти вместе со "своим министром.

"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым! Горжусь и благодарен вам за все, господин министр!" – пишет он.

Своеобразно прокомментировал отставку Арсена Авакова скандальный нардеп Илья Кива. По его словам, он с глубоким уважением относится министру, несмотря на разногласия в политических взглядах. В комментарии "Стране" он также назвал полной чушью слухи о том, что Арсен Аваков собираться баллотироваться в мэры Харькова.

"Аваков ушел для большой, новой игры. Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского. Когда приехал новый управляющий надсмотрщик над Украиной от Америки Джордж Кент, то первым делом он приехал к Авакову для того, чтобы попросить его больше не защищать и не решать проблемы Зеленского", – утверждает Кива.

Благодарны Авакову за его работу и менее известные пользователи соцсетей. Так, один из них считает, что он спас Харьков от печальной судьбы Донецка и Луганска.

"Не святой, а кто вполитике святой. Но его мощь нельзя отрицать, его ум, его умение играть в политику... То, что этот черт или ангел войдет в историю и напишут книги – это точно", – уверена другая пользовательница.

Кто-то называет Арсена Авакова "единственным взрослым" в нынешнем правительстве.

Еще один комментатор пишет, что подавший в отставку глава МВД никогда не шел на поводу у пророссийских сил.

Отметим, бывший и. о. министра внутренних дел Михаил Корниенко рассказал "Сегодня", что Аваков решил уйти в отставку, чтобы "реализовать свои президентские амбиции".

А бывший народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин своим главным конкурентом на выборах городского головы считает подавшего сегодня в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Причем, по его словам, Аваков участвует в выборах "со дня смерти Кернеса".