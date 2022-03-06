"Спасибо всем смелым": сколько украинцев вступили в ряды теробороны

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В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной гвардии.

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"После войны тероборона станет частью системы обороны Украины. Гордимся таким подспорьем, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которая демонстрирует вместе с нами несгибаемый дух украинского воина! Свет победит тьму", – отметили в Нацгвардии.

Как вступить в территориальную оборону

Вступить в ряды территориальной обороны можно по упрощенной процедуре. Для этого нужно только два документа, подтверждающие личность.

Об этом заявил командующий Силами территориальной обороны Юрий Галушкин:

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"Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТрО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет".

Ранее записаться в бойцы терробороны можно было людям в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого нужно обратиться в ближайший военкомат.