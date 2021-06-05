Спроси у врача. Можно ли вакцинироваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями

Люди должны вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелого течения ковида, говорит специалист

Мир уже много знает о ковиде и может его лечить. Такие нынче оптимистические прогнозы у медиков по борьбе с тяжелыми формами болезни. Главное – не переборщить с лекарствами.

Свои рекомендации доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова предоставила проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Мы знаем, что гормоны работают, они уменьшают риск осложнения и риск смертности. Но куча лекарств, которые, к сожалению, до сих пор назначают в больницах, есть лишнее и с недоказанной эффективностью", – говорит она.

Лекарство против свертывания крови также не следует принимать самостоятельно. А всем, кто давно переболел, специалист рекомендует вакцинироваться. Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы не являются противопоказанием.

"Люди должны вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжкого ковида. И все вакцины, которые сейчас есть в мире, работают хорошо. Лучше, чем вакцины от гриппа", – рассказывает специалист.

Если есть одышка или болезни легких уже после ковида, нужно дополнительно обследоваться. В случае повреждения на фотографиях, не следует сразу волноваться.

Реклама

"После выздоровления пациента с ковид-пневмонией изменения на КТ равно как и изменения на обычной рентгенографии легких остаются еще несколько недель", – говорит Екатерина Амосова.

Есть случаи, когда медики прекращают лечение антибиотиками, не дожидаясь, пока эти изменения исчезнут. Пациентам с хроническими болезнями сердца рекомендуют консультацию с кардиологом.

Очень влияет и настроение. На дворе лето, поэтому длительные прогулки и смех не помешают. И витамин Д не следует покупать, ведь можно получить его естественным путем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полины из Донбасса.