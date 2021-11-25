Спустя 8 лет: что изменилось в Украине после Майдана

Как живут украинцы после Майдана. Фото: коллаж "Сегодня"

21 ноября этого года Майдану исполнилось восемь лет. Тогда украинцы собрались на Евромайдане и выступили с несколькими важными требованиями. С тех пор в Украине изменилось очень многое.

Подробнее о том, что изменилось в нашей стране после Майдана – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Курс гривны и инфляция

Инфляция в Украине за весь 2013 год составила 0,5%, причем по итогам первых 10 месяцев и вовсе наблюдалось падение цен — дефляция за этот период составила 0,3%.

В 2021 году в Украине индекс потребительской инфляции показал рост на 10,9% (октябрь 2021 к октябрю 2020). Фактически, за 10 месяцев с начала года цены подросли на 8,5%.

Кроме того, в конце декабря 2013 года доллар США Нацбанк Украины оценивал на уровне 7,99 грн, в коммерческих банках доллар покупали в среднем за 8,23 грн, а продавали за 8,29 грн.

Реклама

По состоянию на 24 ноября национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 26,8604 грн/$.

Экономика

Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составил 1,455 трлн грн, в долларовом выражении — $184,3 млрд. Рост составил 0% по сравнению с 2012 годом. В 2017 году рост ВВП страны по сравнению с 2016 годом составил 2%, объем ВВП — 2,43 трлн грн, или около $90 млрд.

Рост промышленного производства в Украине в 2013 году составил 0,7%. После Майдана случился резкий обвал этого показателя.

Реклама

Как стало известно, ВВП Украины будет расти по 3,5% в 2021 и 2022 годах. Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

Доходы украинцев

В 2013 году средняя зарплата в Украине повышалась весь год от 3000 грн ($366) в январе и к декабрю 2013 года достигла уровня 3619 грн (около $438 на тот момент).

Средняя зарплата украинцев в сентябре 2021 года выросла на 242 гривны. В результате официальная заработная плата до налогообложения составляла 14 239 гривен.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года прожиточный минимум на одного трудоспособного человека увеличится с 2379 грн до 2481 грн. Из-за этого вырастет и пособие по безработице.

Максимальный размер пособия с 9516 грн увеличится до 9924 грн в месяц. Минимальный размер пособия будет без изменений – 1000 грн.

Также с 1 декабря увеличится и размер пенсии. Минимальная будет 1934 грн, максимальная – 19 340 грн.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине в 2013 году составляла 1500 грн, примерно $183.

Медицина

На сегодняшний день украинские власти делают все, чтобы наша медицина была самой сильной, так как пандемия коронавируса продолжает "бушевать".

В 2013 году в Украине фиксировались вспышки кори. А на сегодняшний же день можно наблюдать страшную статистику по заболеваемости, госпитализации и смертности от COVID-19.

При этом украинские власти убеждают, что больницы обеспечены кислородом, а также в медучреждениях по необходимости расширяют койки для COVID-больных.

Также власти закупают огромные партии вакцин от коронавируса, чтобы как можно больше украинцев привились и страшный вирус отступил.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы писали: