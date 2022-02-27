США отправят военных экспертов в Украину из-за вторжения РФ – что будут делать

Эксперты США помогут Украине расследовать военные преступления РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

США отправят экспертов и военных аналитиков для расследования военных преступлений во время вторжения России в Украину.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Генеральный прокурор уточнила, что украинские представители провели онлайн-встречу с работниками Управления глобального уголовного правосудия Госдепа США: послом по спецзаданиях Майклом Козаком, 3-м послом США особых полномочий по вопросам военных преступлений Джоном Клинтом Уильямсоном, старшим советником по политике Давидом Менделом-Энтони и Эммой Гилиган – руководителем направления по Украине.

"Нам сейчас нужны лучшие специалисты по международному праву и юристы, работавшие с Международным уголовным судом в Гааге", – написала Венедиктова.

Во время встречи представители США заявили, что отправят для помощи нашим прокурорам команду экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.

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Ситуация в Украине 26 февраля