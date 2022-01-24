США разрешили эвакуацию своих дипломатов из Украины — Госдеп

Соответствующее решение принял Государственный департамент США/Коллаж: "Сегодня"

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в понедельник, 24 января, дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Об этом сообщили в посольстве США в Украину.

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Подробности

Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы они покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее через 30 дней.

В заявлении посольства говорится, что Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих государство или проживающих в нем.

"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", — говорится в заявлении.

Кроме того, Госдеп обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину.

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"Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины", — сообщили в посольстве.

Сколько дипломатов уедет?

По информации издания "Украинская правда", из Украины уедут несколько сотен дипломатов Соединенных Штатов Америки.

"Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что привержены одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента – безопасности наших дипломатов и американскому народу. Соединенные Штаты подчеркивают, что посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы. Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", — говорится в заявлении посольства США в Украине.

Ситуация с дипломатами

18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты .

. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников. МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников, сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

7 декабря американский телеканал СNN со ссылкой на свои источники сообщил, что власти США разрабатывают план эвакуации своих дипломатов из Украины на случай, если Россия начнет вторжение на территорию нашей страны. Вашингтон сообщил, что пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины из-за угрозы со стороны России.

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