СМИ утверждают, что к попытке задержать боевиков причастно даже ЦРУ. Коллаж "Сегодня"

США якобы помогали Украине организовать спецоперацию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Американский телеканал CNN выпустил сюжет с эксклюзивными комментариями троих бывших высокопоставленных офицеров украинской разведки, которые рассказали, как пытались заманить "вагнеровцев" в Украину.

Российские наемники признались в громких преступлениях

Украинские разведчики выдали себя за представителей российской частной военной компании, которая набирала наемников.

"Мы начали им звонить и говорить: "Эй, мужик, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде". А потом они начали раскрывать что-то о себе, присылая нам документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. И мы типа "бинго", мы можем это использовать", – говорит украинский разведчик.

Наемники не только рассказывали о своих "подвигах" на Донбассе и в других горячих точках, но и показывали фото, документы:

одна группа боевиков на фото держала обломки только что сбитого MH17;

двое присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17;

четверо других были членами группы, которая сбила украинский военный самолет, где погибли не менее 70 военных.

Сотрудники украинской разведки просто выбрали людей, имеющих самые тесные и противоречивые связи с Украиной, и предложили им фальшивые контракты с Венесуэлой. Были выбраны 28 россиян, предположительно связанных с незаконными действиями в Украине, и еще пятерых без каких-либо связей.

США помогали Украине?

Очевидно, это представляло интерес и для американской разведки, хотя официальные лица США отрицают свою прямую роль в спецоперации. По словам представителей украинской разведки, Украина якобы получила от американцев деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ для организации поимки "вагнеровцев".

Хотя высокопоставленный американский чиновник опроверг CNN эту информацию. Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицает какую-либо причастность. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции.

Президент Владимир Зеленский публично отрицал факт украинской операции, заявив украинскому телевидению в июне 2021 года, что его страну "втянули" в этот вопрос.

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"Я понимаю, что идея этой операции была идеей, скажем, других стран, а не Украины", – сказал он.

В Беларуси считали, что "воду мутит" Россия

Командир белорусской полиции анонимно тоже подтвердил CNN, что прибывшие в Минск наемники были не простыми туристами.

"Мы получили подтвержденную информацию, что эти русские имели реальный боевой опыт и действительно принимали участие в вооруженных конфликтах", – сказал он.

Бывший советник президента Беларуси сообщил CNN на условиях анонимности, что белорусские власти изначально действительно считали, что наемники были отправлены ​​в Беларусь русскими для дестабилизации страны в преддверии предстоящих выборов.

Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправится дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.

Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко даже сначала был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию

После громкого провала спецоперации Банковую обвиняли в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.

Бывший глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера. Он отрицает, что украинские спецслужбы могли обманом заманить боевиков в Минск.