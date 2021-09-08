США допомагали Україні в спецоперації із затримання "вагнерівців" – CNN

ЗМІ стверджують, що до спроби затримати бойовиків причетне навіть ЦРУ. Колаж "Сегодня"

США нібито допомагали Україні організувати спецоперацію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Американський телеканал CNN випустив сюжет з ексклюзивними коментарями трьох колишніх високопоставлених офіцерів української розвідки, які розповіли, як намагалися заманити "вагнерівців" в Україну.

Російські найманці зізналися в гучних злочинах

Українські розвідники видали себе за представників російської приватної військової компанії, яка набирала найманців.

"Ми почали їм телефонувати і говорити: "Ей, чоловіче, розкажи мені щось про себе. Може, ти насправді не боєць, може, ти сантехнік чи щось на зразок цього". А потім вони почали розкривати щось про себе, надсилаючи нам документи, військові посвідчення і докази того, де вони воювали. І ми типу "бінго", ми можемо це використовувати", – говорить український розвідник.

Найманці не тільки розповідали про свої "подвиги" на Донбасі та в інших гарячих точках, а й показували фото, документи:

одна група бойовиків на фото тримала уламки щойно збитого MH17;

двоє були присутні під час запуску ракети, яка збила MH17;

четверо інших були членами групи, яка збила український військовий літак, коли загинули не менше як 70 військових.

Співробітники української розвідки просто вибрали людей, що мають найтісніші і суперечливі зв'язки з Україною, і запропонували їм фальшиві контракти з Венесуелою. Обрали 28 росіян, імовірно пов'язаних з незаконними діями в Україні, і ще п'ятьох без будь-яких зв'язків.

США допомагали Україні?

Очевидно, це мало інтерес і для американської розвідки, хоча офіційні особи США заперечують свою роль у спецоперації. За словами представників української розвідки, Україна нібито отримала від американців гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ для організації упіймання "вагнерівців".

Однак високопоставлений американський чиновник спростував CNN цю інформацію. Він вказав, що розвідка США знала про операцію, але заперечує будь-яку причетність. Чиновник, який побажав залишитися неназваним, припустив, що спроби втягнути американські агентства можуть бути спробою розділити або навіть перекласти провину за провал української операції.

Президент Володимир Зеленський публічно заперечував факт української операції, заявивши українському телебаченню в червні 2021 року, що його країну "втягнули" в ці події.

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"Я розумію, що ідея цієї операції була ідеєю, скажімо, інших країн, а не України", – сказав він.

У Білорусі вважали, що "воду каламутить" Росія

Командир білоруської поліції анонімно теж підтвердив CNN, що найманці, які прибули до Мінська, були непростими туристами.

"Ми отримали підтверджену інформацію, що ці росіяни мали реальний бойовий досвід і дійсно брали участь у збройних конфліктах", – сказав він.

Колишній радник президента Білорусі повідомив CNN на умовах анонімності, що влада спочатку дійсно вважала, що найманці були відправлені до Білорусі росіянами для дестабілізації країни напередодні майбутніх виборів.

Затримання "вагнерівців" і провал спецоперації

Затримання "вагнерівців" відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла в столицю Білорусі транзитом, щоб вирушити далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять в Києві для арешту бойовиків.

Потім почалася епопея з переговорами про видачу найманців Україні. Білоруський президент Олександр Лукашенко навіть спочатку був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх в Росію.

Після гучного провалу спецоперації Банкову звинувачували в зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер", яку нібито планували українські спецслужби.

Колишній глава ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про спецоперацію СБУ щодо найманців Вагнера. Він заперечує, що українські спецслужби могли обманом заманити бойовиків у Мінськ.