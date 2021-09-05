США призвали Путина вывести свои войска из Украины

В США хотят, чтобы Россия выполнила свои обязательства. Фото: коллаж "Сегодня"

В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали президента Российской Федерации Владимира Путина в контексте 7-й годовщины подписания Минских соглашений вывести свои военные силы из Украины, вернув украинскому государству полный контроль над всеми международно признанными границами.

Об этом сообщила пресс-служба американского дипведомства в Твиттере.

"В 7-ю годовщину Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести свои силы из Украины и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – говорится в сообщении.

Встреча Зеленского и Байдена и конфликт на Донбассе

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что на встрече с главой Украины Владимиром Зеленскимподтвердил поддержку Украины перед лицом агрессии России, а также сотрудничество по энергетической безопасности.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter Байдена через час после встречи.

"Сегодня во время встречи с президентом Зеленским я подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и наши общие демократические ценности", – написал глава Белого дома.

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