США закликали Путіна вивести свої сили з України

У США хочуть, щоб Росія виконала свої зобов'язання. Фото: колаж "Сьогодні"

У посольстві Сполучених Штатів Америки закликали президента Російської Федерації Володимира Путіна в контексті 7-ї річниці підписання Мінських угод вивести свої сили з України, повернувши Українській державі повний контроль над усіма міжнародно-визнаними кордонами.

Про це повідомила прес-служба американського дипвідомства в Твіттері.

"У 7-му річницю Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести свої сили з України і повернути Україні повний контроль над її міжнародно-визнаними кордонами", – йдеться в повідомленні.

Зустріч Зеленського і Байдена і конфлікт на Донбасі

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що на зустрічі з главою України Володимиром Зеленським підтвердив підтримку Україною перед обличчям агресії Росії, а також співпраця з енергетичної безпеки.

Відповідне повідомлення з'явилося в Twitter Байдена через годину після зустрічі.

"Сьогодні під час зустрічі з президентом Зеленським я підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії, наша тісна співпраця в галузі енергетичної безпеки і наші спільні демократичні цінності", – написав глава Білого дому.

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