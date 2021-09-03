Участие США в "нормандском формате" и Зеленский в Стэнфорде – главные новости за ночь

США готовы к "нормандскому формату", а Владимир Зеленский выступил в Стэнфорде / Фото: Коллаж: Сегодня

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Зеленский выступил в Стэнфорде

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты посетил Стэнфордский университет (Калифорния) и выступил перед экспертной средой этого учебного заведения. Большую часть своего выступления президент Украины посвятил планам и реформам нашего государства. Он также вспомнил, что дала Украина человечеству и рассказал об "украинской цели".

Владимир Зеленский выступил в Стэнфорде / Фото: Коллаж: Сегодня

США в "нормандском формате"

Глава Офиса президента украины Андрей Ермак утверждает, что Соединенные Штаты готовы участвовать в "нормандском формате" по Донбассу и сделать все, что возможно, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить безопасность. Но для этого нужно согласие всех сторон.

Назначение посла США в Украине

Назначение нового посла Соединенных Штатов в Украине задерживается из-за решения президента США Джо Байдена по российскому газопроводу "Северный поток – 2". Об этом заявил экс-посол Джон Хербст. По его словам, из-за этого решения приостановлено назначение послов во многие страны.

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Зеленский и Apple

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты для встречи с главой Белого дома Джо Байденом встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

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