Участь США у "нормандському форматі" і Зеленський у Стенфорді – головні новини за ніч

США готові до "нормандського формату", а Володимир Зеленський виступив у Стенфорді / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський виступив у Стенфорді

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів відвідав Стенфордський університет (Каліфорнія) і виступив перед експертним середовищем цього навчального закладу. Більшу частину свого виступу президент України присвятив планам і реформам нашої держави. Він також згадав, що дала Україна людству і розповів про "українську мету".

Володимир Зеленський виступив у Стенфорді / Фото: Колаж: Сьогодні

США у "нормандському форматі"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що Сполучені Штати готові брати участь в "нормандському форматі" з Донбасу і зробити все, що можливо, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити безпеку. Але для цього потрібна згода всіх сторін.

Призначення посла США в Україні

Призначення нового посла Сполучених Штатів в Україні затримується через рішення президента США Джо Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік – 2". Про це заявив екс-посол Джон Гербст. За його словами, через це рішення призупинено призначення послів до багатьох країн.

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Зеленський і Apple

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів для зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

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