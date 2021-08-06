США вплотную подошли к разгадке COVID и самоубийство сотрудника СБУ – главные новости за ночь

США изучают файлы из Уханя, а в Днепре повесился подполковник / коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Кулеба и Ермак встретились с Блинкеном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили с главой Госдепа Энтони Блинкеном в Вашингтоне противостояние агрессии России и визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты 30 августа.
Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с Энтони Блинкеном / twitter.com/DmytroKuleba
США вплотную приблизились к происхождению COVID
Спецслужбы Соединенных Штатов получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане и рассчитывают, что это поможет установить происхождение коронавируса COVID-19, сообщают СМИ.
США расшифровывает данные из лаборатории в Ухане / коллаж "Сегодня"
Украина поможет Греции с пожарами
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров принять решение об оказании помощи Греции в борьбе с пожарами, которые охватили страну. Он рассчитывает, что правительство уже в пятницу, 6 августа, решит отправить туда 100 украинских пожарных со снаряжением.
В Днепре повесился подполковник СБУ
В Днепре в лесополосе нашли повешенным старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности в Днепропетровской области. При нем была предсмертная записка, в которой обличаются виновные в его смерти.
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