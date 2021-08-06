США вплотную подошли к разгадке COVID и самоубийство сотрудника СБУ – главные новости за ночь

Соединенные Штаты получили доступ к файлам института вирусологии в Ухане, а в Днепре нашли повешенным подполковника Службы безопасности – и другие новости

США изучают файлы из Уханя, а в Днепре повесился подполковник / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Кулеба и Ермак встретились с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили с главой Госдепа Энтони Блинкеном в Вашингтоне противостояние агрессии России и визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты 30 августа.

Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с Энтони Блинкеном / twitter.com/DmytroKuleba

США вплотную приблизились к происхождению COVID

Спецслужбы Соединенных Штатов получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане и рассчитывают, что это поможет установить происхождение коронавируса COVID-19, сообщают СМИ.

США расшифровывает данные из лаборатории в Ухане / коллаж "Сегодня"

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Украина поможет Греции с пожарами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров принять решение об оказании помощи Греции в борьбе с пожарами, которые охватили страну. Он рассчитывает, что правительство уже в пятницу, 6 августа, решит отправить туда 100 украинских пожарных со снаряжением.

В Днепре повесился подполковник СБУ

В Днепре в лесополосе нашли повешенным старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности в Днепропетровской области. При нем была предсмертная записка, в которой обличаются виновные в его смерти.

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