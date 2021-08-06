Пожары в Греции: Украина отправит на помощь 100 пожарных

Зеленский поручил Кабмину организовать отправку в Грецию в ближайшее время украинских пожарных в помощь греческим коллегам

Владимир Зеленский пообещал помощь Греции в борьбе с пожарами / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров принять решение об оказании помощи Греции в борьбе с пожарами, которые охватили страну.

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Об этом он сообщил в четверг вечером в Twitter.

Зеленский рассчитывает, что правительство уже в пятницу, 6 августа, примет решение об отправке в Грецию 100 украинских пожарных со снаряжением.

"Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь", – написал президент.

Отметим, в Греции в условиях сильнейшей за последние 30 лет жары лесные пожары охватили пригороды греческой столицы. Накануне несколько сотен людей вынуждены были бежать от огня, который распространялся за считанные минуты.

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Сейчас власти заявили, что контролируют ситуацию, однако местным жителям рекомендовано не выходить на улицы, поскольку небо закрыто плотным дымом от пожаров.

Напомним, на минувших выходных в Греции было зафиксировано 46 лесных пожаров.

Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил сочувствие в связи с пожарами в Анталье и Мармарисе и пообещал помощь Турции от Украины, в прошлую пятницу туда вылетел специальный самолет ГСЧС.

На прошлой неделе турецкие курорты сильно пострадали в результате лесных пожаров, устроенных поджигателями.