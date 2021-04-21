Михаил Подоляк – о том, когда закончится ремонт в Офисе президента – месяц погрому на Банковой

Ремонт в ОП продолжается. Так здание выглядит в настоящий момент. Фото: Игорь Серов
Стало известно, когда и какие двери будут установлены на центральном входе в Офис президента. Напомним, месяц назад, вечером 20 марта здание пострадало от действий сторонников Сергея Стерненко – они подожгли двери, выбили стекла, фасад здания и окна обрисовали краской. Пострадала также табличка с трезубцем и надписью "Президент Украины".
Утром 20 апреля корреспондент "Сегодня" побывал возле Офиса президента. Дверные проемы здесь были по-прежнему закрыты листами ДСП. Рядом, у входа бригада озеленителей вскапывала грунт и высаживала цветы. На возможную установку новых дверей пока ничто не указывало. Впрочем, как оказалось, монтаж все же не за горами.
Новые двери будут готовы 29-30 апреля: Михаил Подоляк
Сейчас нам стали известны новые подробности ремонта. Так, двери скоро будут готовы. Причем новых не заказывали. Будут восстановлены те, что пострадали во время митинга в защиту Стерненко. Об этом "Сегодня" рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Объективно имеем большой объем восстановительных работ. В частности, ожидаем, что работа по восстановлению дверей и их установке завершится ближе к концу апреля. Скорее всего, 29-30 апреля монтажные работы будут закончены", – сообщает Михаил Подоляк.
По его словам, новых закупок не проводилось. "Восстановлены будут те двери, которые пострадали. Но, на мой взгляд, важно понимать, что проблема была не только в физическом повреждении дверей. Фактически ведь был подожжен центральный вход в здание, было также несколько возгораний разной интенсивности, были разбиты окна. Все это потребовало комплексной работы. Фактически проводилось восстановление всей входной группы во втором (центральном) подъезде Офиса президента, а также реставрировалось часть элементов самого помещения внутри здания. В любом случае рассчитываем, что к концу апреля все уже будет в порядке", – говорит Подоляк.
Разбитые окна – не повод сажать всех подряд: активист Владислав Гранецкий-Стафийчук
Как мы выяснили, один из подозреваемых в погроме, Владислав Гранецкий-Стафийчук, продолжает находиться под домашним арестом. Напомним, по версии следствия, именно он разбил стекло в двери Офиса президента. Сразу после задержания Гранецкого, его адвокат Дмитрий Мазурок, на наш вопрос о том, Гранецкий ли бил окно, сообщал нам, что "позиция формируется". Сам же Владислав Гранецкий так ответил на этот вопрос "Сегодня":
"Кто "бил окна", "жег файеры", "обрисовывал ОП" – вывод об этом каждый может сделать сам для себя, просматривая стримы и видео с места событий", – говорит Гранецкий.
По словам Гранецкого, разбитые стекла и разрисованный фасад – не повод сажать под домашний арест всех активистов подряд. Также, по его мнению, активистов приравняли к насильникам, и это неправильно.
Подробности об ордене Богдана Хмельницкого
Прокомментировал Гранецкий и скандал с орденом Богдана Хмельницкого. Причем сделал это письменно.
"Орден настоящий, имеет серийный номер 83075", – сообщил Гранецкий об ордене, который недавно был передан полиции Винницкой области для проведения расследования.
По словам Гранецкого, орден он получил "из рук какого-то должностного лица в 2014 году", когда находился в качестве добровольца в больнице имени Мечникова в Днепре. К этому он добавил, что номер ордена – "из будущего", никаких указов о награждении от президента и другого уполномоченного лица не нашлось. В то же время Гранецкий отрицает, что орден является украденным либо купленным.
Впрочем, в полиции Винницкой области, которая выясняет, где именно Гранецкий взял высокую награду за особые заслуги, нам сообщили следующее:
"Правоохранители провели проверку, во время которой получили информацию из Офиса президента о том, что указанный гражданин госнаградами не награждался".
Подобного мнения придерживается и куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, который первым усомнился в том, что Гранецкий награждался этим орденом.
"Мне известно, что никто не награждался орденом с таким номером, который продемонстрировал Гранецкий. Это фейковая история. Кроме того, нашлись парни, о которых Гранецкий говорит как о погибших. Что сказать – хорошо склепанная история. Где он мог взять орден? Могу так сказать – орден можно купить за 300 гривен", – сказал нам Колесник.
Действительно, в кругах коллекционеров за орден Богдана Хмельницкого предлагают 300 – 350 грн. Подтверждение этому можно обнаружить по соответствующим запросам на OLX и Prom.ua. Напомним, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, подозрения были объявлены семерым участникам протеста.
Также сообщалось о том, как здание Офиса президента отмывали от краски. Подробности – в сюжете.
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