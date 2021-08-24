Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Кто облил зеленкой Порошенко в центре Киева? Появилось фото

Ольга Кравченко
24 августа, 19:08
Инцидент произошел сегодня, 24 августа – лидера "Европейской солидарности" облили зеленкой возле метро "Крещатик"

Пятый президент Украины в зеленке и подозреваемый. Фото: коллаж "Сегодня"

Появилось фото задержанного мужчины, который облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Политик в это время направлялся к Кабмину.

Фото опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Как оказалось мужчину зовут Юрий, он из Козельца (Черниговская область).

Задержанный хулиган. Фото: скрин

Реклама

Копы сразу после происшествия задержали хулигана.

Кого еще в Украине обливали зеленкой?

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама