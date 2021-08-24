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Хто облив зеленкою Порошенка в центрі Києва? З'явилося фото

Ольга Кравченко
24 серпня, 19:08
Інцидент стався сьогодні, 24 серпня, – лідера "Європейської солідарності" облили зеленкою біля метро "Хрещатик"

П'ятий президент України в зеленці і підозрюваний. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилося фото затриманого чоловіка, який облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка. Політик в цей час прямував до Кабміну.

Фото опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).

Затриманий хуліган. Фото: скрін

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Копи відразу після події затримали хулігана.

За цим фактом слідчий Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Кого ще в Україні обливали зеленкою?

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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