Стало стыдно? Задержанный оккупант поговорил с женой убитого украинца

Российский оккупант Вадим Шишимарин извинился перед женой убитого. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупант Вадим Шишимарин, которого судят в Украине за убийство мирного жителя, извинился перед женой погибшего украинца. Он заявил, что сожалеет о произошедшем. Также солдат РФ признал свою вину.

Об этом пишет CNN.

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"Да, я признаю свою вину. Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но мне очень жаль", – сказал Шишимарин.

На вопрос, раскаялся ли Шишимарин в содеянном, он ответил: "Да, я признаю свою вину". Он также сказал, что чувствует "стыд".

Женщина спросила российского солдата, зачем он приехал в Украину, задав риторический вопрос:

"Вы пришли нас защищать? От кого? Вы защищали меня от моего мужа, которого вы убили?"

На что российский солдат ответил:

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"Нам приказали прийти с колонной, что будет дальше, я не знал", — сказал Шишимарин.

Что было раньше

21-летний Вадим Шишимарин служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Он был командиром отделения танковой дивизии. Следствие выяснило, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

Позже Шишимарина взяли в плен.

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