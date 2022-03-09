Столтенберг припугнул РФ – поставки оружия для Украины лучше не трогать

Линии снабжения внутри Украины могут быть атакованы / Фото: Коллаж: Сегодня
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от попыток атаковать каналы, по которым Украина получает помощь.
Об этом сообщает CBС News.
Йенс Столтенберг заявил, что нападение РФ на линии поставок союзных государств, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасным обострением ситуации.
"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН", – сказал Столтенберг.
По его словам, "Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5".
Отметим, что статья 5 – это положение о самообороне в учредительном договоре НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена является нападением на все 30 стран-членов.
Обстановка
- Пока критика в адрес НАТО звучит в первую очередь из Киева. Это связано с нежеланием Альянса вводить над Украиной режим "закрытое небо", что потребовали уже почти все регионы нашей страны.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.
- США дали зеленый свет НАТО на поставку истребителей Украине – заявление Блинкена.