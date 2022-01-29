"Страха к вирусу уже нет": один день из жизни врачей в COVID-отделении – репортаж (фото)

Как лечат ковид-пациентов в больницах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине началась новая волна COVID-19. Количество больных растет с каждым днем, а новые штаммы ковида становятся все агрессивнее. Вакцинация и другие противоэпидемические меры могут защитить от вируса, однако многие до сих пор скептически к этому относятся.

Журналисты "Сегодня" побывали в городской больнице № 1 в Киеве и узнали, как работают медики.

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Лечить ковидных пациентов здесь начали с 2020 года. Сейчас в медучреждении находится 245 больных, но эта цифра меняется почти каждый день. По словам врачей, за день может попасть в больницу 30-40 человек, а выписываются около 10-20 человек.

"К сожалению, люди также умирают. За последние сутки умер 1 пациент. В реанимации сейчас находится 15 человек, а кислороду подключены почти все. Мы лечим тяжелых больных. У нас практически нет пациентов в состоянии средней тяжести", – рассказывает директор Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько.

Лечат только самых тяжелых

С самого начала эпидемии в больнице принимали всех пациентов. Сейчас здесь находятся только самые тяжелые. Большинство пациентов – те, кому 60 лет и больше. Также у них сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет, ожирение, заболевания сердца.

Фото: Валентина Мартынюк, "Сегодня"

Работа в режиме нон-стоп

В 9 утра заступает новая смена врачей. Работа в отделениях не останавливается ни на минуту. Все время здесь спасают жизни тех, кто столкнулся лицом к лицу с COVID-19.

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"Как проходит обход? На это можно отвечать полдня. Все зависит от конкретного больного, ведь у каждого есть специфические особенности. К примеру, у одного больного сахарный диабет, и мы проговариваем, как бороться с этими повышенными сахарами и так с каждым пациентом отдельно", – утверждает завотделением интенсивной терапии, где оказывают помощь COVID-пациентам, Максим Яременко.

Фото: Валентина Мартынюк, "Сегодня"

Пациенты не понимают, что с ними происходит?

Врачи признаются – работать с ковидными пациентами очень сложно морально и физически.

"30% пациентов мы уговариваем, чтобы перевести их в реанимацию. Они отказываются не потому, что не хотят или боятся. У них не хватает кислорода в крови, а из-за этого они не понимают, что происходит. Они полагают, что им хорошо. Мы меряем сатурацию, а она низкая. Говорим, что нужно ехать в реанимацию, а они: "Я не поеду, я себя очень хорошо чувствую". Но на самом деле состояние пациента тяжелое и он просто не понимает, что с ним", - говорит Максим Яременко.

Из-за нехватки кислорода в крови не все пациенты могут вести себя адекватно, однако врач должен вылечить пациента и всячески его поддержать.

"В этот момент у человека состояние, словно они опьянели. То есть люди не совсем понимают, что происходит, не совсем могут себя адекватно вести, критически могут к себе не относиться. Поэтому в нашей работе очень необходима и психологическая поддержка. С ними необходимо говорить, объяснять по 10 раз одно и тоже, чтобы люди поняли", – добавляет завотделением.

Смертей не избежать?

Несмотря на все усилия, победить COVID-19 удается не всем. Смерть своих пациентов врачи переживают каждый раз все тяжелее.

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"Морально очень тяжело работать. Ты делаешь все и даже больше для того, чтобы спасти человека, а, к сожалению, пациент умирает. Ты сделал все, что мог, но некоторых спасти не удается", – говорит Максим Яременко.

Фото: Валентина Мартынюк, "Сегодня"

Устали защищать себя?

В Украине началась новая волна коронавируса. В городской больнице №1 за последние две недели стало намного больше пациентов. Медики утверждают, так на людей повлияли новогодние праздники, а также то, что они устали от противоэпидемических мер.

"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – говорит Александр Иванько.

Всех спасаем одинаково

Врачи предупреждают, что новый штамм COVID-19 намного быстрее распространяется. Однако, лечат в медучреждении всех пациентов одинаково и на штамм не смотрят.

"Потому что протокол лечения не отличается. Мы лечим их в соответствии с течением болезни, а не в зависимости от штамма. Правильно это или нет? Я не видел разницы в течении заболевания пациентов с разными штаммами в тяжелых состояниях. Если у пациента есть необходимость в кислороде, то все равно ему нужно дать кислород и не важно Дельта у него или Омикрон", – утверждает директор больницы.

Фото: Валентина Мартынюк, "Сегодня"

Страха к вирусу уже нет

С начала эпидемии в Украине появилось немало статей о том, что такое COVID-19 и как можно от него защититься. Однако в самом начале врачи, как и все люди, боялись нового вируса, но продолжали спасать жизни.

"Было очень страшно тогда. Мы даже боялись уходить домой, когда это все начиналось. Сейчас это все на заднем плане и сейчас этого страха больше нет. Мы прошли вакцинацию, проверяем антитела, делаем тесты. За последний год у нас в отделении никто не болел. Страха к вирусу уже нет", – говорит заведующий отделением Максим Яременко.

Теперь у врачей может появится новая опасность – Flоrona. Это одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Первые случай уже зарегистрировали в других странах.

В Украине случаев одновременного заражения еще не было, однако они вполне могут быть, утверждают медики.

"Одновременно заболеть гриппом и ковидом вполне возможно. Сейчас такое время, которому присуща заболеваемость гриппом, и оно может быть. С точки зрения вредности для организма, то как врач я считаю, что это более опасно, когда одновременно есть и грипп и коронавирус. Последствия такого сочетания могут быть очень опасны", – добавляет Александр Иванько.

Не забывайте себя защищать

Чтобы уберечь себя и своих близких нужно не забывать про противоэпидемические меры, напоминают врачи.