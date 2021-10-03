Стреляли из запрещенного оружия и ранили военного ВСУ: оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили "тишину"

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
За 2 октября оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, согласованный Трехсторонней контактной группой, 3 из которых с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.
Где стреляли?
- Возле Новозвановки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Вблизи Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
- В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.
- Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
- В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Позиции наших защитников вблизи Зайцевого попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.
- В направлении Нью-Йорка российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошковское и Новолуганское.
- Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлана-10, с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.
Читайте также:
1 октября российские наемники из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.
30 сентября в результате обстрелов оккупантов один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.