Суд назначил стороннику "русского мира" Бандеру в наказание

Суд заставил обвиняемого выучить песню про Бандеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Судья обязал 19-летнего парня выучить наизусть песню "Батько наш — Бандера, Україна — мати". Парня обвинили в распространении российской пропаганды. Об этом сообщил председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга, передает Telegram-канал "Украина 24".

Суд проходил в Кропивницком над парнем из Харькова, который с началом российского вторжения переехал в Кировоградскую область и стал в соцсетях агитировать за "русский мир".

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Суд постановил, что теперь юноша должен выучить наизусть:

гимн Украины;

раздел Конституции о территориальном устройстве;

песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати";

стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Также для закрепления юноша обязан прочесть повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "И будут люди".

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