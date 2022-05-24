Суд призначив прихильнику "російського світу" Бандеру у покарання

Суд змусив обвинуваченого вивчити пісню про Бандеру / Фото: Колаж: Сьогодні
Суддя зобов'язав 19-річного хлопця вивчити напам'ять пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Хлопця звинуватили у поширенні російської пропаганди. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, передає Telegram-канал "Україна 24".
Суд проходив у Кропивницькому над хлопцем з Харкова, який з початком російського вторгнення переїхав до Кіровоградської області та став у соцмережах агітувати за "русский мир".
Суд ухвалив, що тепер юнак має вивчити напам'ять:
- гімн України;
- розділ Конституції про територіальний устрій;
- пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати";
- вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".
Також для закріплення юнак зобов'язаний прочитати повість Гоголя "Тарас Бульба" та роман Дімарова "І будуть люди".
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