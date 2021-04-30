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Суд по делу Шеремета и масштабным хищениям в "Укркосмосе" &ndash; анонсы СЕГОДНЯ

30 апреля, 07:08

Юлия Ляхова

Сегодня планируется заседание по делу в отношении бывшего директора госпредприятия "Укркосмос" и его внештатного советника

В пятницу, 30 апреля, должен состояться суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также заседание в деле о диктаторских законах 16 января 2014 года. Что еще запланировано на сегодня в Украине – смотрите в нашей подборке анонсов.

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