Версія українською
$ 26,84
31,9

Суд по Семенченко и встреча министра экономики с ЕБА – анонсы СЕГОДНЯ

3 августа, 07:00

Юлия Безпечная

В Киеве продолжится суд по аппеляции в деле Семена Семенченко, а у Алексея Любченко запланирована встреча с Европейской Бизнес Ассоциацией

Суд рассмотрит аппеляцию Семенченко, а Любченко встретится с представителями ЕБА / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 3 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Реклама

Новости на эту же тему:
суд акция санкции ЕБА семен семенченко министр экономики

Реклама