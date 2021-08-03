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Суд щодо Семенченка і зустріч міністра економіки з ЄБА – анонси СЬОГОДНІ

3 серпня, 07:00

Юлія Безпечна

У Києві продовжиться суд з апеляції у справі Семена Семенченка, а у Олексія Любченка запланована зустріч з Європейською Бізнес Асоціацією

Суд розгляне апеляцію Семенченка, а Любченко зустрінеться з представниками ЄБА / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 3 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

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