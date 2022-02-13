Сухо и преимущественно солнечно: какой будет погода в Украине 13 февраля

В восточных регионах температура будет колебаться от +1°C до +4°C. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 13 февраля, в Украине прогнозируется солнечная и малооблачная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

В южной части и в центральных областях ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах и на северо-востоке страны 10-15° мороза, днем 2-7° тепла, в Прикарпатье до 10°.

В северных областях будет несколько прохладнее — от +3°C до +5°C, в Киевской области до +7°C. А вот в Черниговской области — от -1°C до +1°C. В восточных регионах температура будет колебаться от +1°C до +4°C. В центре и на юге страны в течение дня температура составит около 7°C.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку

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