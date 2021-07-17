Сухо и жарко: синоптик дал прогноз погоды на август

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на август – в Украине будет сухо и жарко, но в конце месяца возможны проливные дожди.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой. К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до +20-22 градусов", – говорится в сообщении.

Горбань прогнозирует, что перед Днем Независимости, 24 августа, в стране снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем.

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Конец июля по словам синоптика окажется противоположностью августа. Во второй половине месяца будет жарко, днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40. Но дальше в стране прогнозируют ливни и грозы. Только за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля.

Как мы сообщали, ранее сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

Тем временем полтавский телеканал достаточно оригинально подошел к погодному блоку – его теперь ведут полуголые парни.