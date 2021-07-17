Сухо та спекотно: синоптик дав прогноз погоди на серпень

Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на серпень – в Україні буде сухо і спекотно, але в кінці місяця можливі зливи.

Про це повідомляє "Сьогодні".

"Дощів майже не буде, а ось спеки буде достатньо. До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів", – йдеться у повідомленні.

Горбань прогнозує, що перед Днем Незалежності, 24 серпня, в країні знову потеплішає до +26-28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем.

Читайте також: Погода готує українцям сюрприз – йде різке похолодання, але пощастить не всім

Реклама

Кінець липня за словами синоптика виявиться протилежністю серпня. У другій половині місяця буде спекотно, вдень – до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40. Але далі в країні прогнозують зливи і грози. Лише за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, але без ураганів. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня.

Як ми повідомляли, раніше сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

Тим часом полтавський телеканал досить оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.