Сухо, свежо ночью и жарко днем – какой будет погода в воскресенье

Погода в воскресенье, 15 августа, обещает быть прохладной ночью и жаркой днем. Юго-восток Украины ожидает повышенная влажность. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, в стране в ближайшие сутки почти не ожидается осадков. Ветер в Украине – переменных направлений (3-8 м/с)

Что по областям

В курортной Одесской области температура ночью не поднимется выше 20 градусов тепла, а днем жители и туристы могут спокойно рассчитывать на 27-32°.

А вот в Карпатах будет гораздо холоднее: ночью 5-10°, днем – около 20°.

Кратковременные дожди могут пройти в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. Местами даже с грозой. Температура воздуха ночью в этих регионах будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем от 23 до 28.

Воскресенье в Киеве обещает быть жарким – днем около 30 градусов тепла. Ночью в украинской столице будет прохладно – 14-16°.

Рекорды от Центральной геофизической обсерватории:

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Самая высокая температура в Киеве днем 15 августа днем была зафиксирована не так давно – в 2010 году. Тогда столбик термометра показал 36,5.

Самая низкая – ночью в далеком 1909 году. Тогда жители столицы пережили 6,2 градуса выше ноля.

Погода на понедельник

В первый рабочий день недели, 16 августа, в Украине пройдет без осадков. Исключение – западная часть страны, где ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер остается прежним – переменных направлений (3-8 м/с). Температура в среднем ночью будет колебаться от 15 до 20 тепла. Днем же будет жарковато – до 34° тепла.

В украинской столице в понедельник синоптики не предвещают осадков. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

Тем временем, в новом материале "Сегодня" рассказали об экологическое катастрофе для всей Украины:

Последнее время погода, скорее, удивляет украинцев, чем радует. К примеру, недавно Харьков накрыла ледяная буря, а на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег.