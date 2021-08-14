Сухо, свіжо вночі і жарко вдень – якою буде погода в неділю

Погода у неділю, 15 серпня, обіцяє бути прохолодною вночі і спекотною вдень. Південний схід України очікує підвищена вологість. Такий прогноз зробили в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, в країні в найближчу добу майже не очікується опадів. Вітер в Україні – змінних напрямків (3-8 м/с).

Що по областям

У курортній Одещині температура вночі не підніметься вище 20 градусів тепла, а вдень жителі і туристи можуть спокійно розраховувати на 27-32 °.

А ось в Карпатах буде набагато холодніше: вночі 5-10°, вдень – близько 20°.

Короткочасні дощі можуть пройти в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і в Криму. Місцями навіть з грозою. Температура повітря вночі в цих регіонах буде коливатися від 14 до 19 градусів тепла, а вдень від 23 до 28.

Неділя в Києві обіцяє бути спекотною – вдень близько 30 градусів тепла. Вночі в українській столиці буде прохолодно – 14-16°.

Рекорди від Центральної геофізичної обсерваторії:

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Найвища температура в Києві вдень 15 серпня вдень була зафіксована не так давно – в 2010 році. Тоді стовпчик термометра показав 36,5.

Найнижча – вночі в далекому 1909 році. Тоді жителі столиці пережили 6,2 градуса вище нуля.

Погода на понеділок

У перший робочий день тижня, 16 серпня, в Україні пройде без опадів. Виняток – західна частина країни, де очікуються невеликі короткочасні дощі і грози.

Вітер залишається колишнім – змінних напрямків (3-8 м/с). Температура в середньому вночі коливатиметься від 15 до 20 тепла. Вдень же буде спекотно – до 34° тепла.

В українській столиці в понеділок синоптики не віщують опадів. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Тим часом, в новому матеріалі "Сьогодні" розповіли про екологічні катастрофи для всієї України:

Останнім часом погода, скоріше, дивує українців, ніж радує. Наприклад, недавно Харків накрила крижана буря, а на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг.