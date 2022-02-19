Супруга Медведчука покинула Украину посреди ночи — видео

Марченко уже уехала из страны / Коллаж "Сегодня"

На фоне нарастающей эскалации вокруг Украины жена находящегося под домашним арестом народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, спешно покинула страну. Она уехала в Беларусь на автомобиле.

Об этом сообщил "Обозреватель".

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Что известно

Сообщается, что Оксана Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин (вероятно, охранников) через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Перед тем, как покинуть территорию Украины, два автомобиля "Тойота" прошли тщательную проверку пограничников. Претензий к "путешественникам" не было, поэтому они свободно пересекли границу.

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Вокруг Медведчука