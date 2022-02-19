Супруга Медведчука покинула Украину посреди ночи — видео

Марченко уже уехала из страны / Коллаж "Сегодня"
На фоне нарастающей эскалации вокруг Украины жена находящегося под домашним арестом народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, спешно покинула страну. Она уехала в Беларусь на автомобиле.
Об этом сообщил "Обозреватель".
Что известно
Сообщается, что Оксана Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин (вероятно, охранников) через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.
Перед тем, как покинуть территорию Украины, два автомобиля "Тойота" прошли тщательную проверку пограничников. Претензий к "путешественникам" не было, поэтому они свободно пересекли границу.
Вокруг Медведчука
- Напомним, Виктор Медведчук вот уже более полугода находится под домашним арестом, поскольку обвиняется в госизмене в так называемом "угольном деле".
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен.
- Недавно генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители начали документировать деятельность народного депутата из "ОПЗЖ" Виктора Медведчука еще шесть лет назад.
- Нардеп считает обвинения в государственной измене сфабрикованными, а проведенные у него дома обыски – незаконными.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решительные меры в отношении лидера "ОПЗЖ" могли бы ввести и предыдущие власти, но не хотели.