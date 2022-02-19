Дружина Медведчука залишила Україну посеред ночі — відео

Марченко вже виїхала з країни / Колаж "Сьогодні"
На фоні наростаючою ескалацією навколо України дружина народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, спішно покинула країну. Вона поїхала до Білорусі автомобілем.
Про це повідомив "Обозреватель".
Що відомо
Повідомляється, що Оксана Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків (ймовірно, охоронців) через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.
Перед тим, як залишити територію України, два автомобілі "Тойота" пройшли ретельну перевірку прикордонників. Претензій до "мандрівників" не було, тому вони вільно перетнули кордон.
Навколо Медведчука
- Нагадаємо, Віктор Медведчук вже понад півроку перебуває під домашнім арештом, оскільки звинувачується у держзраді в так званій "вугільній справі".
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень.
- Нещодавно генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці почали документувати діяльність народного депутата із "ОПЗЖ" Віктора Медведчука ще шість років тому.
- Нардеп вважає звинувачення у державній зраді сфабрикованими, а проведені у нього вдома обшуки – незаконними.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішучі заходи щодо лідера "ОПЗЖ" могли б запровадити і попередню владу але не хотіли.