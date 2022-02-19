Дружина Медведчука залишила Україну посеред ночі — відео

Марченко вже виїхала з країни / Колаж "Сьогодні"

На фоні наростаючою ескалацією навколо України дружина народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, спішно покинула країну. Вона поїхала до Білорусі автомобілем.

Про це повідомив "Обозреватель".

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Що відомо

Повідомляється, що Оксана Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків (ймовірно, охоронців) через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.

Перед тим, як залишити територію України, два автомобілі "Тойота" пройшли ретельну перевірку прикордонників. Претензій до "мандрівників" не було, тому вони вільно перетнули кордон.

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Навколо Медведчука