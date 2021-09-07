Свидетели о нападении на школу в Полтаве: "Она выстрелила в спину учительнице"

В Полтаве на территории одного из средних учебных заведений из арбалета ранили двух учителей / Коллаж "Сегодня"
На шестой день нового учебного года 19-летняя девушка пришла в школу № 11 в Полтаве с арбалетом и открыла огонь по педагогам. В результате два человека получили ранения. Нападавшую задержали.
Об этом речь идет в сюжете новостей "Сегодня".
Рассказ свидетелей
"Она проходит рядом с нами, перезаряжает арбалет, просто его перезаряжает и проходит вперед. Еще у нее в карманах были стрелы заточенные для арбалета", – рассказали девятиклассницы этой школы.
"Она выстрелила в спину учительнице по иностранному языку. Подходит к ней учительница по математике и говорит: "Стреляй в упор". Наверное, на слабо решила взять, не знаю. Она стрельнула ей в руку", – рассказала девушка Лиза.
Только взрослые и ученики оправились от первого шока – начали искать спасения. Первым среагировал ученик 9-го класса.
"Мой одноклассник забрал у нее арбалет, отдал или завучу, или кому-то. Она не сопротивлялась. Она была вообще никакая. Мне кажется, она была под наркотиками, так как ей было максимально все равно на все", – продолжает свой рассказ Лиза.
Оружие из школы вынесли уже правоохранители. Вывели и нападавшую, которая не оказывала сопротивления. Директор заведения Валентина Олийниченко не стала разговаривать с журналистами и объяснять, как подросток с оружием в неадекватном состоянии прошел в учебное учреждение.
Результат
Учителя получили нетяжелые ранения – в руку и в плечо. Им не понадобилась госпитализация.
Почему 19-летняя девушка пошла стрелять в школу, теперь выясняют правоохранители. Так же проверяют – откуда у нападавшей оказалось оружие. По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство двух человек.
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