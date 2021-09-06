В Полтаве девушка с зелеными волосами ранила из арбалета двоих учителей возле школы

В Полтаве на территории одного из средних учебных заведений из арбалета ранили двоих учителей.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, около 10 часов на территории школы №11. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка 2002 года рождения.
Сейчас девушка дает показания следователям.
По какой причине подозреваемая выстрелила в педагогов, выясняется.
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Издание Полтавщина уточнило, что у девушки зеленые волосы, она училась в 11-й школе до четвертого класса. Во время задержания у нее были порезаны руки.
Следователи планируют провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уточнили журналисты.
Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство", сообщили в НПУ.
- Ранее мы сообщали, что в Киеве восьмиклассник несколько раз ударил учительницу ножницами.
- Также напомним, в Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика.