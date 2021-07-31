Свитолина завоевала бронзовую медаль в Токио, а Чауса снова ищут – главные новости СЕГОДНЯ

В России разбился Су-35, а в Украине неизвестно, где находится Чаус / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 31 июля, стали известны новые подробности убийства в Харьковской области шестилетней девочки, а в Николаеве обнаружили первые случаи "Дельта"-штамма коронавируса.

"Сегодня" собрали главные новости четверга.

Чауса снова ищут

В СБУ заявили, что не "похищали" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, а действовали "в рамках закона и своих полномочий". Оказалось, что 30 июля на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

А тем временем адвокат судьи Николая Чауса не может найти своего подзащитного – в управлении СБУ на Владимирской улице в Киеве дежурный заявил Ростиславу Кравцу, что судьи у них в здании нет.

Новые подробности убийства 6-летней девочки

Эксперты-криминалисты установили причину смерти 6-летней Мирославы Третяк, которую 28 июля убили в Старом Салтове Харьковской области. Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, в прокуратуре заявили, что результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.

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В Николаеве обнаружили первые случаи "Дельта"-штамма

В субботу, 31 июля, в Николаеве зафиксировали четыре первых случая заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". Один из заболевших приехал из России, а трое с отдыха из Турции. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и на самоизоляции.

Свитолина завоевала бронзовую медаль

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В матче за третье место украинка одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной и завоевала для Украины первую медаль по теннису.

Страшные пожары в Турции

В субботу, 31 июля, в Турции объявили зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров. А именно, в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе. На видео с места видно, что туристы спокойно плавают в воде и их даже не смущают спасатели, которые тушат пожары. Там можно увидеть людей, которые загорают на пляжах, устраивают водные развлечения и вовсю приятно проводят время.

В России разбился Су-35

В Сахалинской области в России разбился Су-35. Самолет направлялся из аэропорта Дземги в Комсомольск-на-Амуре. Оказалось, что летчик произвел катапультирование через несколько минут после взлета (угрозы его жизни и здоровью нет), а самолет продолжил движение в сторону Сахалинской области.