Світоліна завоювала бронзову медаль в Токіо, а Чауса знову шукають – головні новини СЬОГОДНІ

У Росії розбився Су-35, а в Україні невідомо, де знаходиться Чаус / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 31 липня, стали відомі нові подробиці вбивства у Харківській області шестирічної дівчинки, а в Миколаєві виявили перші випадки "Дельта"-штаму коронавірусу.

"Сьогодні" зібрали головні новини четверга.

Чауса знову шукають

В СБУ заявили, що не "викрадали" колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, а діяли "в рамках закону і своїх повноважень". Виявилося, що 30 липня на гарячу лінію Служби безпеки звернулася людина, яка повідомила, що в одну з селищних рад Вінниччини прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

А тим часом адвокат судді Миколи Чауса не може знайти свого підзахисного – в управлінні СБУ на Володимирській вулиці в Києві черговий заявив Ростиславу Кравцю, що судді у них в будівлі немає.

Нові подробиці вбивства 6-річної дівчинки

Експерти-криміналісти встановили причину смерті 6-річної Мирослави Третяк, яку 28 липня вбили в Старому Салтові Харківської області. Відповідаючи на питання, чи було зґвалтування, в прокуратурі заявили, що результати експертизи будуть готові протягом місяця.

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У Миколаєві виявили перші випадки "Дельта"-штаму

У суботу, 31 липня, в Миколаєві зафіксували чотири перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Дельта". Один із хворих приїхав з Росії, а троє з відпочинку з Туреччини. Всі пацієнти перебувають у задовільному стані і на самоізоляції.

Світоліна завоювала бронзову медаль

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо. У матчі за третє місце українка здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною і завоювала для України першу медаль з тенісу.

Страшні пожежі в Туреччині

У суботу, 31 липня, в Туреччині оголосили зоною лиха регіони країни, постраждалі від пожеж. А саме, в провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османіє. На відео з місця видно, що туристи спокійно плавають у воді і їх навіть не бентежать рятувальники, які гасять пожежі. Там можна побачити людей, які загоряють на пляжах, влаштовують водні розваги і щосили приємно проводять час.

У Росії розбився Су-35

У Сахалінській області в Росії розбився Су-35. Літак прямував з аеропорту Дземги в Комсомольськ-на-Амурі. Виявилося, що льотчик катапультувався через кілька хвилин після зльоту (загрози його життю та здоров'ю немає), а літак продовжив рух в сторону Сахалінської області.