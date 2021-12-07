Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества. Заявление "Медиа Группы Украина"

Представители власти объявили бойкот телеканалам "Украина" и "Украина 24". / Фото: Коллаж: Сегодня
Нардепы от "Слуги народа" и Офис президента заявили, что объявляют бойкот телеканалам "Украина" и "Украина 24". Политики отказались ходить на эфиры.
"Медиа Группа Украина" отреагировала на такие действия соответствующим заявлением:
"Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права необходимо защищать. Институт свободы слова именно в данный момент нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене.
Сегодня мы должны прекратить раздор и споры и объединиться для защиты Украины. Телеканалы "Украина" и "Украина 24" всегда работали ради Сильной, Независимой Украины. Они являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил. Во времена исторических испытаний и возможной внешней агрессии со стороны России мы считаем своей миссией оставаться именно такой площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов ради защиты Соборной, Независимой, Демократической Украины. Объединяемся ради защиты нашей Государственности!"
Банковая против журналистов
- 19 ноября представители власти не пришли на эфир программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале "Украина", хотя сначала были приглашены и давали предварительное согласие. За несколько часов в эфир пригласили президента Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака – они тоже не пришли.
- 24 ноября фракция "Слуга народа" выступила с заявлением, объявляющий бойкот телеканалам "Украина" и "Украина 24"
- В свою очередь член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский заявил в ответ Банковой, что шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу.
- Неоднократно в адрес "Медиа Группы" звучали несправедливые обвинения от известных украинских деятелей. Например, журналист Михаил Ткач обвинял Савика Шустера в том, что к нему на день рождения в Вильнюс прилетал Ринат Ахметов и обсуждал с его гостями госпереворот. Также глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин резко выражался в адрес Наталии Влащенко, а "Квартал 95" – против Евгения Комаровского и Юрия Бутусова.