Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства. Заява "Медіа Групи Україна"

Представники влади оголосили бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24". / Фото: Колаж: Сьогодні
Нардепи від "Слуги народу" та Офіс президента заявили, що оголошують бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24". Політики відмовилися ходити на ефіри.
"Медіа Група Україна" відреагувала на такі дії відповідною заявою:
"Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства, гарантоване нам Конституцією. Але ми, українці, знаємо, що свої права треба боронити. Інститут свободи слова саме зараз потребує нашої солідарності і захисту, у тому числі від зумисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості і навіть державній зраді.
Сьогодні ми повинні припинити розбрат та суперечки і об’єднатися задля захисту України. Телеканали "Україна" і "Україна 24" завжди працювали заради Сильної, Незалежної України. Вони є тим інформаційним майданчиком, де можуть бути почутими і знайти порозуміння представники різних політичних сил. У годину історичних випробувань та цілком можливої зовнішньої агресії з боку Росії ми вважаємо своєю місією залишатися саме таким майданчиком, який об’єднає навіть колишніх опонентів заради захисту Соборної, Незалежної, Демократичної України. Єднаймося заради захисту нашої Державності!"
Банкова проти журналістів
- 19 листопада представники влади не прийшли на ефір програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі "Україна", хоча спочатку були запрошені та давали попередню згоду. За кілька годин до ефіру запросили президента Володимира Зеленського та голову його Офісу Андрія Єрмака – вони також не прийшли.
- 24 листопада фракція "Слуга народу" виступила із заявою, що оголошує бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24".
- Своєю чергою член наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський заявив у відповідь Банковій, що шантажем та погрозами займається не канал "Україна 24", а ті, хто бойкотує пресу.
- Неодноразово на адресу "Медіа Групи" звучали несправедливі звинувачення від відомих українських діячів. Наприклад, журналіст Михайло Ткач звинувачував Савіка Шустера в тому, що до нього на день народження до Вільнюса прилітав Рінат Ахметов та обговорював із його гостями держпереворот. Також голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін різко висловлювався на адресу Наталії Влащенко, а "Квартал 95" – проти Євгена Комаровського та Юрія Бутусова.