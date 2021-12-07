Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства. Заява "Медіа Групи Україна"

Представники влади оголосили бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24". / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардепи від "Слуги народу" та Офіс президента заявили, що оголошують бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24". Політики відмовилися ходити на ефіри.

"Медіа Група Україна" відреагувала на такі дії відповідною заявою:



"Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства, гарантоване нам Конституцією. Але ми, українці, знаємо, що свої права треба боронити. Інститут свободи слова саме зараз потребує нашої солідарності і захисту, у тому числі від зумисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості і навіть державній зраді.

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Сьогодні ми повинні припинити розбрат та суперечки і об’єднатися задля захисту України. Телеканали "Україна" і "Україна 24" завжди працювали заради Сильної, Незалежної України. Вони є тим інформаційним майданчиком, де можуть бути почутими і знайти порозуміння представники різних політичних сил. У годину історичних випробувань та цілком можливої зовнішньої агресії з боку Росії ми вважаємо своєю місією залишатися саме таким майданчиком, який об’єднає навіть колишніх опонентів заради захисту Соборної, Незалежної, Демократичної України. Єднаймося заради захисту нашої Державності!"

Банкова проти журналістів