"Сытника вывезли в лес": Чаус раскрыл неожиданные детали "дела банки с деньгами" (видео)

Судья Николай Чаус записал новое видеообращение, в котором раскрыл подробности уголовного производства с уже легендарной банкой денег. Он заявил, что это не его, а также рассказал, причем здесь директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.
Об этом он сообщил в Telegram.
Первым делом он заявил, что ни он, ни его семья не имеют каких-либо огородов на территории Киева или за его пределами (где нашли банку с деньгами).
"Какими бы волшебниками детективы НАБУ ни были, они не смогут на несуществующем огороде что-либо найти, что имело бы хоть какое-то отношение ко мне… Я ничего не совершал, что бы подпадало под ту статью Уголовного кодекса", – сказал Чаус.
Судья отметил, что уголовное производство против него следует анализировать, начиная с 2008 года, чтобы понять полную картину произошедшего. По его словам, здесь замешан Сытник, который тогда еще не был директором НАБУ.
"В 2008 году между мной, Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете прокуратуры Киевской области, случился конфликт. В результате конфликта Сытника вывезли в лес под Киев, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали вернуть деньги. И когда в 2016 году Сытник, будучи уже директором НАБУ, начал политическое преследование меня и моей семьи, стало понятно, что его друзья перевернули с ног на голову все обстоятельства и сделали меня во всем виноватым", – рассказал Чаус.
Он не рассчитывает на справедливое расследование, поскольку якобы у Сытника есть реальный конфликт интересов в этом деле.
Напомним, в предыдущем своем видео Чаус обещал раскрыть компромат на высокопоставленных лиц в Украине. Одиозный судья заявил, что намерен вернуться в Украину, и намекнул, что у его похитителей будут проблемы.
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