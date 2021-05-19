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Судья Чаус готовится раскрыть компромат на высокопоставленных лиц в Украине (видео)

19 мая, 10:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Одиозный судья заявил, что намерен вернуться в Украину и намекнул, что у его похитителей будут проблемы

Судья Никоалй Чаус

Судья Никоалй Чаус / Фото: УНИАН

Судья Николай Чаус, который скрывается в Молдове, записал новое видеообращение, в котором заявил, что якобы передал в Украину компромат на своих похитителей.

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Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

Он отметил, что намерен вернуться в Украине, однако подчеркнул, что люди, которые причастны к его похищению в 2016 году, боятся его возвращения. Судья уверен, что они сделают все, чтобы он замолчал.

"Я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мной за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования. Подлинность и аутентичность материала подтверждаю. Прошу правоохранительные органы со всей ответственностью отнестись к данным материалам, невзирая на статус, должность и фамилии лиц, указанных мной", – сказал Чаус.

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Видео: t.me/chausua

Напомним, 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск.

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В свою очередь в СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

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