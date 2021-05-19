Суддя Чаус готується розкрити компромат на високопоставлених осіб в Україні (відео)

Одіозний суддя заявив, що має намір повернутися в Україну і натякнув, що у його викрадачів будуть проблеми

Суддя Микола Чаус / Фото: уніан

Суддя Микола Чаус, який ховається у Молдові, записав нове відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.

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Відповідне відео він опублікував в Telegram.

Він зазначив, що має намір повернутися в Україну, однак підкреслив, що люди, які причетні до його викрадення в 2016 році, бояться його повернення. Суддя впевнений, що вони зроблять все, щоб він замовк.

"Я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали стосовно цих осіб для подальшого опублікування. Справжність і автентичність матеріалу підтверджую. Прошу правоохоронні органи з усією відповідальністю поставитися до даних матеріалів, незважаючи на статус, посаду і прізвища осіб, зазначених мною", – сказав Чаус.

Відео: t.me/chausua

Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці відбулося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук.

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Своєю чергою в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.