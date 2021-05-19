Русский
$ 27,44
33,53
  1. Новини України

Суддя Чаус готується розкрити компромат на високопоставлених осіб в Україні (відео)

19 травня, 10:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Одіозний суддя заявив, що має намір повернутися в Україну і натякнув, що у його викрадачів будуть проблеми

Суддя Микола Чаус

Суддя Микола Чаус / Фото: уніан

Суддя Микола Чаус, який ховається у Молдові, записав нове відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.

Реклама

Відповідне відео він опублікував в Telegram.

Він зазначив, що має намір повернутися в Україну, однак підкреслив, що люди, які причетні до його викрадення в 2016 році, бояться його повернення. Суддя впевнений, що вони зроблять все, щоб він замовк.

"Я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали стосовно цих осіб для подальшого опублікування. Справжність і автентичність матеріалу підтверджую. Прошу правоохоронні органи з усією відповідальністю поставитися до даних матеріалів, незважаючи на статус, посаду і прізвища осіб, зазначених мною", – сказав Чаус.

В тренді
Надважливий сигнал. Лідер Партії зелених Німеччини приїде на український Донбас
В тренді
Засідання ТКГ і спікер Сейму Латвії на Донбасі – анонси СЬОГОДНІ
Колаж "Сьогодні"
В тренді
В Україні може з’явитися своя система ПРО "Залізний купол"
Відео: t.me/chausua

Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці відбулося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук.

Реклама

Своєю чергою в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україну буде
Україну буде "терзати" новий циклон: синоптикиня уточнила прогноз на вівторокУкраїна
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитина
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитинаЗахід
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговець
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговецьВлада
Курс долара на міжбанку впав до річних мінімумів: що далі
Курс долара на міжбанку впав до річних мінімумів: що даліФінанси
Пояснення не допомогли – АЗС так і не повернули преміальний бензин у продаж
Пояснення не допомогли – АЗС так і не повернули преміальний бензин у продажАвто
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)Дніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти