Так бьет украинская артиллерия: видео уничтоженной техники оккупантов под Николаевом

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Под Николаевом украинские военные уничтожили артиллерию оккупантов, нацеленную на город.

Соответствующее видео опубликовано на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

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"Эти сломались, давайте других... Под Николаевом украинская арта уничтожила вражескую артиллерию", – говорится в подписи к видео.

Под Николаевом противник деморализован

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские войска под Николаевом деморализованы и разбегаются.

"По данным нашей разведки, противник очень деморализован, разбегается назад в свои штабы и командные пункты. Их выпихивают обратно. После вчерашнего обстрела (по врагу. – Ред.) их по всей области догоняли. Сейчас самое оно, чтобы дальше их загнать. Техника (брошенная врагом. – Ред.), которая в полях, забирайте себе как компенсацию, передайте военным", – сказал Ким.

Оккупанты несут большие потери

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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