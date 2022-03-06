Так б'є українська артилерія: відео знищеної техніки окупантів під Миколаєвом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під Миколаєвом українські військові знищили артилерію окупантів, націлену на місто.

Відповідне відео опубліковане на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

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"Ці зламалися, давайте інших... Під Миколаєвом українська арта знищила ворожу артилерію", – йдеться у підписі до відео.

Під Миколаєвом противник деморалізований

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські війська під Миколаєвом деморалізовані і розбігаються.

"За даними нашої розвідки, противник дуже деморалізований, розбігається назад у свої штаби та командні пункти. Їх випихають назад. Після вчорашнього обстрілу (по ворогові. – Ред.) їх по всій області наздоганяли. Зараз саме воно, щоб далі їх загнати. Техніка (кинута ворогом. – Ред.), яка у полях, забирайте собі як компенсацію, передайте військовим", – сказав Кім.

Окупанти зазнають великих втрат

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

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