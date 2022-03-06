Кім: Під Миколаєвом противник дуже деморалізований, біжить по кущах

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав усіх відганяти російських окупантів

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім звернувся до громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська деморалізовані і розбігаються назад у свої штаби та командні пункти. Крім цього, окупанти зазнають великих втрат.

Про це розповів голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram.

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"За даними нашої розвідки, противник дуже деморалізований, розбігається назад у свої штаби та командні пункти. Їх випихають назад. Після вчорашнього обстрілу (по ворогові. – Ред.) їх по всій області наздоганяли. Зараз саме воно, щоб далі їх загнати. Техніка (покинута ворогом. – Ред.), яка в полях, забирайте собі як компенсацію, передайте військовим", – сказав Кім.

Він закликав усіх відганяти російських окупантів.

"Відганяйте цих "орків". По кущах зараз біжать – це дані перехоплення їхніх розмов, це дані на місцях, це дані розвідки. Також у них немає соляри – не давайте їм соляру" , – сказав Кім.

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Окупанти зазнають великих втрат

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

"Контратакують окупантів під Харковом, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас… Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили у найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тис. убитих російських військових – це хлопці 18-20 років, майже діти. Солдати, яким не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. Росія точно могла б дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", – наголосив очільник держави.

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