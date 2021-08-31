"Такая у вас Служба безопасности нах**". Моргенштерн высказался о запрете на въезд в Украину

Моргенштерн прокомментировал Гордону запрет СБУ на въезд / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что он до сих пор может посещать Украину из-за того, что Служба безопасности Украины, закрывая ему въезд, использовала неточные данные.

Об этом он заявил в интервью.

Рэпер утверждает, что по паспорту он Алишер Моргенштерн, а въезд закрыли Алишеру Валееву.

"Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а я по паспорту Алишер Моргенштерн. Вот такая у вас Служба безопасности нах**",- заявил рэпер.

Моргенштерн – это фамилия его матери, а Валеев – отца, и он якобы поменял фамилию в 14 лет.

Кто такой Моргенштерн?

Моргенштерн – российский рэпер, музыкант, блогер. Известен своими скандальными клипами и эпатажными выходками.

Свой первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году. Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.

Мы также писали, что Моргенштерн пришел на интервью к украинскому журналисту в леопардовых мини-шортах и шлепанцах. Кроме этого, во время интервью рэпер много матерился и пил пиво.

Кроме того, Моргенштерн заявил, что ему все равно, кто у кого забрал Крым. Его интересует только возможность выступать в Украине, поэтому он уже шесть раз отказывался от концертов на аннексированном полуострове.